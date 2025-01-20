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В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили несколько украинских дронов над Воронежской областью, при падении одного из них на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет», — написал он.

Пожарные и оперативные службы продолжают тушение. Угрозы населению нет, но опасность атаки беспилотников сохраняется, указал Гусев.

В минувший четверг три района Воронежской области подверглись ударам дронов ВСУ. Больше всего пострадала нефтебаза в Лискинском районе. По словам губернатора, сначала ликвидацию возгорания усложняла угроза повторных атак на объект. К борьбе с огнем привлекли усиленные пожарные расчеты.

По последним данным, спасателям удалось потушить два резервуара, еще два продолжают гореть на площади около 2300 квадратных метров.

ВСУ ежедневно пытаются обстреливать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

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