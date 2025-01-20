В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет», — написал он.