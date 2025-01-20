В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет», — написал он.
Пожарные и оперативные службы продолжают тушение. Угрозы населению нет, но опасность атаки беспилотников сохраняется, указал Гусев.
В минувший четверг три района Воронежской области подверглись ударам дронов ВСУ. Больше всего пострадала нефтебаза в Лискинском районе. По словам губернатора, сначала ликвидацию возгорания усложняла угроза повторных атак на объект. К борьбе с огнем привлекли усиленные пожарные расчеты.
По последним данным, спасателям удалось потушить два резервуара, еще два продолжают гореть на площади около 2300 квадратных метров.
ВСУ ежедневно пытаются обстреливать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.