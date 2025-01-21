На воронежской нефтебазе произошел новый пожар после атаки украинских БПЛА

По его словам, пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет, подчеркнул губернатор. Господин Гусев также сообщил в 21:10 20 января о введении в регионе опасности атаки БПЛА, на момент его поста о пожаре на нефтебазе в 22:44 этот режим сохранялся.