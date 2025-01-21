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На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск.

«Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

«Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов», — добавили в МО РФ.

Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.