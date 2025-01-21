На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск.
«Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.
«Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов», — добавили в МО РФ.
Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов.
Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.