На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.