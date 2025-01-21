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Хинштейн: при артобстреле ВСУ курского поселка Коренево пострадал мужчина

Самовольное возвращение в «серую зону» опасно для жизни.

Источник: Аргументы и факты

В результате артиллерийского обстрела поселка Коренево в Курской области, совершенного Вооруженными силами Украины, один человек получил множественные осколочные ранения.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказался местный житель 1970 года рождения. После получения первичной медицинской помощи в Рыльской центральной районной больнице его направили в областную клиническую больницу. Власти пообещали держать ситуацию под контролем и пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления.

Хинштейн также напомнил об опасности самовольного возвращения в так называемую «серую зону», отметив, что недавно лично посещал поселок вместе с командиром 155-й бригады и наблюдал местных жителей, остающихся в своих дворах, несмотря на угрозу.

Накануне при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР пострадали 8 работников ГК «Донбассгаз».