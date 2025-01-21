Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжающейся атаке украинских беспилотников на регион.
По его данным, в областном центре задействованы силы противовоздушной обороны.
В своем Telegram-канале Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и воздержаться от нахождения на открытых пространствах в целях безопасности.
Ранее стало известно, что в результате артиллерийского обстрела поселка Коренево в Курской области, совершенного Вооруженными силами Украины, один человек получил множественные осколочные ранения.