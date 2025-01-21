МО РФ: «Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ на правом берегу Днепра

По данным военного ведомства, оператор беспилотника выявил орудие противника, которое вело огонь по позициям ВС РФ. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки «Гиацинт-Б» точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра.