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МО РФ: «Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет 152-мм орудия 2А36 “Гиацинт-Б” из состава группировки войск “Днепр” уничтожил орудие противника на каховском направлении», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оператор беспилотника выявил орудие противника, которое вело огонь по позициям ВС РФ. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки «Гиацинт-Б» точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра.