Минобороны заявило об уничтожении мины ВСУ в Запорожье

По данным ведомства, после получения заявки от местных жителей одного из населенных пунктов саперы прибыли на местность и провели инженерную разведку. На дороге, проходящей вдоль возделываемых полей, были обнаружены несколько дистанционно установленных мин. Командиром группы разминирования было принято решение уничтожить опасные находки на месте путем наложения заряда и подрыва.