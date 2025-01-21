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Минобороны заявило об уничтожении мины ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Саперы-десантники в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили дистанционно установленную мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской области. Саперы отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск “Днепр” уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе гуманитарного разминирования на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после получения заявки от местных жителей одного из населенных пунктов саперы прибыли на местность и провели инженерную разведку. На дороге, проходящей вдоль возделываемых полей, были обнаружены несколько дистанционно установленных мин. Командиром группы разминирования было принято решение уничтожить опасные находки на месте путем наложения заряда и подрыва.