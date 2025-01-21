В Омском районе простятся с добровольцем СВО

Сегодня, 21 января, в Омском районе пройдёт церемония прощания с бойцом СВО. Константин Назаркин ушёл на фронт добровольцем из села Троицкое в 2023 году. Службу нёс штурмовиком. Погиб в феврале 2024 года при выполнении воинского долга. Организовать похороны бойца удалось только сейчас. Об этом сообщили в администрации Троицкого сельского поселения Омского района.