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В Омском районе простятся с добровольцем СВО

Погибшего доставили на родину спустя год после гибели.

Источник: Reuters

Сегодня, 21 января, в Омском районе пройдёт церемония прощания с бойцом СВО. Константин Назаркин ушёл на фронт добровольцем из села Троицкое в 2023 году. Службу нёс штурмовиком. Погиб в феврале 2024 года при выполнении воинского долга. Организовать похороны бойца удалось только сейчас. Об этом сообщили в администрации Троицкого сельского поселения Омского района.

Прощание с погибшим пройдёт в местном доме культуры в 11:00.

Ранее мы писали, что 20 января в деревне Михайловка Колосовского района простились с бойцом СВО Евгением Таратухиным.

Ещё один омич Владимир Аверин во время боевых действий в зоне СВО выжил и спас 20 раненых бойцов.