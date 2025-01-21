Минобороны заявило о поражении украинских HIMARS на красноармейском направлении

Комплекс имеет в своем составе радиолокатор подсветки и наведения, способный обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении до 40 км. Способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 5 до 35 км.