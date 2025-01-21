Минобороны заявило о поражении украинских HIMARS на красноармейском направлении

«После оперативного принятия решения на уничтожение цели военнослужащие выполнили пуски зенитных управляемых ракет, поразив снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.
«Бук-M3» — ЗРК войсковой ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Благодаря новой ракете «Бук-М3» практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире.
Комплекс имеет в своем составе радиолокатор подсветки и наведения, способный обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении до 40 км. Способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 5 до 35 км.