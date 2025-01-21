Сапер группировки «Запад» рассказал, как не попасться на вражеские мины

«Нужно просто под ноги смотреть, руками ничего не брать, не пинать. Маскируют максимально. Любые банки, любые предметы. То, что не тобой положено, не тобой оно должно быть и взято. Это наша жизнь, наше здоровье», — сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.