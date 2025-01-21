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Сапер группировки «Запад» рассказал, как не попасться на вражеские мины

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск «Запад» с позывным «Рубин» рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать ранений от вражеских мин и самодельных взрывных устройств.

Источник: © РИА Новости

День инженерных войск отмечается в России 21 января.

«Нужно просто под ноги смотреть, руками ничего не брать, не пинать. Маскируют максимально. Любые банки, любые предметы. То, что не тобой положено, не тобой оно должно быть и взято. Это наша жизнь, наше здоровье», — сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он поведал, что за то время, пока служит в инженерном подразделении группировки войск «Запад», находил с сослуживцами различные замаскированные взрывные устройства. В частности, жестяные банки, начинённые гвоздями и болтами в качестве поражающих элементов, а также мины, обтянутые корой и стилизованные под ветку от дерева.