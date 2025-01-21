Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

«Есть сбросники, “Баба-Яга”, так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться», — сказал «Рубин» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.