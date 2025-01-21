Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

День инженерных войск отмечается в России 21 января.
«Есть сбросники, “Баба-Яга”, так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться», — сказал «Рубин» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы.
Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.