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Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным «Рубин».

Источник: © РИА Новости

День инженерных войск отмечается в России 21 января.

«Есть сбросники, “Баба-Яга”, так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться», — сказал «Рубин» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы.

Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.