Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ

«Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности», — говорится в заявлении.
«По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета», — добавили в министерстве.
По данным Минобороны за понедельник, на этом направлении Украина за сутки потеряла более 460 военных, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.