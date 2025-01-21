Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ

По данным Минобороны за понедельник, на этом направлении Украина за сутки потеряла более 460 военных, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.