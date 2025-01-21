Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины

«Может быть, пакеты, какие-то сумки оставленные. Потому что противник разбрасывает предметы интереса, такие как сумочки, кошелёчки, в которых заложены боеприпасы на подрыв. В поле был скинут баул такой клетчатый с миной. Мы его тоже уничтожали с помощью БПЛА», — сказал «Лодырь» в видео, опубликованном Минобороны.