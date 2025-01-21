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Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские боевики, выбитые из Курской области, оставили боеприпасы, для привлечения внимания мирных жителей замаскированные под различные сумки, кошельки и пакеты, рассказал командир роты разминирования группировки войск «Север» с позывным «Лодырь».

Источник: © РИА Новости

День инженерных войск отмечается в России 21 января.

«Может быть, пакеты, какие-то сумки оставленные. Потому что противник разбрасывает предметы интереса, такие как сумочки, кошелёчки, в которых заложены боеприпасы на подрыв. В поле был скинут баул такой клетчатый с миной. Мы его тоже уничтожали с помощью БПЛА», — сказал «Лодырь» в видео, опубликованном Минобороны.

Он рассказал, что инструктирует местных мирных жителей при обнаружении боеприпасов или просто непонятных объектов ни в коем случае не подходить к ним, а сразу звонить либо участковому, либо обращаться в администрацию, которые в дальнейшем вызовут роту разминирования.

По словам военнослужащего, помимо заявок от мирных жителей, они работают по приказам от командования — на участках в районах продвижения войск расчищают дороги, проводят инженерную разведку дорог и путей движения. Сапёрам в Курской области попадались различные снаряды — как ствольные артиллерийские, так и ручные пехотные, в основном, польского, итальянского и американского производства.

«Лодырь» отметил, что часто для разминирования и подрыва обнаруженных боеприпасов используют дроны. Это нужно, чтобы защитить сапёра, так как снаряды зачастую «имеют над собой магнитное поле» и при взаимодействии с металлодетектором могут сработать.

Как рассказали в Минобороны РФ, инженерные подразделения группировки «Север» помимо разминирования в Курской области восстанавливают мосты и переправы, которые были разрушены боевиками ВСУ.

Недавно в ходе гуманитарного разминирования инженеры извлекли и уничтожили 120-миллиметровый минометный боеприпас, попавший в дом мирных жителей. Он не сдетонировал из-за устаревания и несоблюдения условий хранения, но всё равно был опасен для мирного населения. Инженеры группировки своевременно обнаружили боеприпас и вывезли его на полигон для уничтожения.