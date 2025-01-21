SHOT: ещё одна многоэтажка загорелась в Смоленске после атаки БПЛА

Ранее, в ночь на 21 января, Смоленская область подверглась атаке беспилотников. По предварительным данным, целью ударов мог быть нефтеперерабатывающий завод в Ярцево. Один из дронов уже падал на крышу жилого дома, расположенного на Автозаводской улице.