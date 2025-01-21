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В зоне СВО наградили саперов группировки «Центр»

ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Саперов группировки «Центр» наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного инженерно-саперного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” государственными и ведомственными наградами состоялась в 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в одном из тыловых районов специальной военной операции», — сообщили в МО.

В ведомстве добавили, что медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями «За храбрость», «За разминирование», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть». В завершение мероприятия командир дивизии поздравил инженеров с их профессиональным праздником, поблагодарил за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».

В России 21 января отмечается День инженерных войск, установленный указом президента от 18 сентября 1996 года. Указом президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.