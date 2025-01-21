В зоне СВО наградили саперов группировки «Центр»

В ведомстве добавили, что медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями «За храбрость», «За разминирование», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть». В завершение мероприятия командир дивизии поздравил инженеров с их профессиональным праздником, поблагодарил за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».