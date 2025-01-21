В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников

«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.