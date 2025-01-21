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В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ в Ростовской области уничтожено и подавлено 12 БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.