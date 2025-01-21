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В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области сообщили об отмене объявления опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области поздней ночью во вторник, 21 января, была объявлена угроза атаки беспилотников. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и спуститься в безопасные помещения.

Спустя несколько часов на официальных страницах правительства региона сообщили об отбое опасности атаки БПЛА. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, за ночь в стране средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов, 22 из которых ликвидировали над Брянской областью, а 4 — над Саратовской. Самарская область не попала в список регионов.

Напомним, во время объявления угрозы атаки БПЛА местным жителям не стоит пользоваться лифтом, в квартире лучше отойти от окон.