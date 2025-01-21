В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Спустя несколько часов на официальных страницах правительства региона сообщили об отбое опасности атаки БПЛА. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, за ночь в стране средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов, 22 из которых ликвидировали над Брянской областью, а 4 — над Саратовской. Самарская область не попала в список регионов.