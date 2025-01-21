Марочко: бойцы РФ начали завершающую стадию боев за 100% освобождение ЛНР

«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования из Белогоровки в Лисичанском округе. В целом можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — сказал он.