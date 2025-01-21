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Марочко: бойцы РФ начали завершающую стадию боев за 100% освобождение ЛНР

ЛУГАНСК, 21 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие со взятием 20 января Новоегоровки Луганской Народной Республики начали завершающую стадию боев за полное освобождение региона от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования из Белогоровки в Лисичанском округе. В целом можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — сказал он.

На этот момент российские войска ведут бои за освобождение оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктов республики. «Активные освободительные действия» также продолжаются в кременских лесах, отметил собеседник агентства.