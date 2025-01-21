Минобороны сообщило о перехвате 55 дронов над Россией

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 18 сбитых беспилотниках, среди которых было два реактивных. Этой ночью об атаке дронов рассказал также губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин. ПВО отразила атаку, никто не пострадал. Он указал, что «на земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли» из-за падения обломков БПЛА, а еще повреждены окна жилых домов. К тому же глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 сбитых беспилотниках, заверив, что пострадавших нет.