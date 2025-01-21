В Воронежской области опасность атаки БПЛА продлилась 7,5 часов

Напомним, обломок одного из БПЛА упал на нефтебазу в Лисках и вызвал там новый пожар. Он пока обошелся без пострадавших. Это уже второй пожар на нефтебазе, первый был после падения БПЛА 16 января. Всего ночью 21 января в небе над Воронежской областью уничтожили шесть вражеских беспилотников.