В Воронежской области опасность атаки БПЛА продлилась 7,5 часов

В Воронежской области во вторник, 21 января, в 04.58 объявили об отбое опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Напомним, о начале режима воздушной опасности объявили в понедельник, 20 января, в 21.11. Таким образом, на этот раз он продлился 7,5 часов.
Напомним, обломок одного из БПЛА упал на нефтебазу в Лисках и вызвал там новый пожар. Он пока обошелся без пострадавших. Это уже второй пожар на нефтебазе, первый был после падения БПЛА 16 января. Всего ночью 21 января в небе над Воронежской областью уничтожили шесть вражеских беспилотников.