В Челябинской области депутат ушел добровольцем на СВО: «Не смог оставаться в стороне»

«Он не смог оставаться в стороне от происходящего и принял волевое решение, вызывающее огромное уважение».
По словам главы, он гордится поступком депутата. Все желают Николаю Голубкову вернуться домой с победой. Депутатом он стал в прошлом году. Его выдвинула «Единая Россия». Также народный избранник является членом боевого братства «Коркино Еткуль 174».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что вице-мэр Южноуральска ушел на СВО. До этого чиновник много работал с добровольцами, которые подписывали контракты с Минобороны. Это вдохновило его самого, и он принял мужественное решение.