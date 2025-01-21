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В Челябинской области депутат ушел добровольцем на СВО: «Не смог оставаться в стороне»

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января, ФедералПресс. Депутат Николай Голубков из Коркино подписал контракт с Минобороны. Народный избранник принял решение пойти на СВО. Ранее он ездил на передовую, чтобы доставить бойцам гуманитарную помощь.

Источник: ФедералПресс

«Он не смог оставаться в стороне от происходящего и принял волевое решение, вызывающее огромное уважение».

рассказал глава Коркино Александр Орел.

По словам главы, он гордится поступком депутата. Все желают Николаю Голубкову вернуться домой с победой. Депутатом он стал в прошлом году. Его выдвинула «Единая Россия». Также народный избранник является членом боевого братства «Коркино Еткуль 174».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что вице-мэр Южноуральска ушел на СВО. До этого чиновник много работал с добровольцами, которые подписывали контракты с Минобороны. Это вдохновило его самого, и он принял мужественное решение.