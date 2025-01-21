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В зоне СВО погиб выпускник воронежского колледжа ВГТУ

Олег Репкин сразу после окончания учебы пошел на службу в армию, а потом заключил контракт с Министерством обороны.

Источник: телеграм-канал "Ректор ВГТУ/Дмитрий Проскурин"

В зоне СВО погиб выпускник строительно-политехнического колледжа ВГТУ Олег Репкин. Об этом сообщил ректор технического университета Дмитрий Проскурин.

Олег Репкин закончил колледж в 2023 году по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». После окончания учебы он пошел на службу в армию, а затем заключил контракт с Министерством обороны и стал участником СВО.

Дмитрий Проскурин отмечает, что Олег Репкин за годы учебы в колледже проявил себя исключительно с лучших сторон. Он, в частности, активно участвовал в общественной жизни.

— От всего коллектива ВГТУ и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича, — сказал Дмитрий Проскурин.