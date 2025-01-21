В зоне СВО погиб выпускник воронежского колледжа ВГТУ

В зоне СВО погиб выпускник строительно-политехнического колледжа ВГТУ Олег Репкин. Об этом сообщил ректор технического университета Дмитрий Проскурин.
Олег Репкин закончил колледж в 2023 году по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». После окончания учебы он пошел на службу в армию, а затем заключил контракт с Министерством обороны и стал участником СВО.
Дмитрий Проскурин отмечает, что Олег Репкин за годы учебы в колледже проявил себя исключительно с лучших сторон. Он, в частности, активно участвовал в общественной жизни.
— От всего коллектива ВГТУ и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича, — сказал Дмитрий Проскурин.