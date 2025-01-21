В Приморье увеличен размер выплат для участников спецоперации: кто получит

«Региональная выплата была увеличена на 200 тысяч рублей, таким образом ее общий объем достиг 1 миллиона рублей. Вместе с федеральной выплатой общая сумма составляет 1 400 000 рублей. Данная сумма доступна тем, кто подписал контракт начиная с 20 января 2025 года», — уточнили эксперты.
Выплата будет предоставлена тем, кто подписал контракт с Вооруженными силами или Управлением Росгвардии, а также тем, кто заключил договор о прохождении службы в «именных» подразделениях.
Изменения в краевое законодательство были внесены по предложению губернатора Приморского края Олега Кожемяко и первого вице-губернатора — председателя правительства Приморского края Веры Щербина.
Отметим, ранее Приморский край был включен в пятерку ведущих регионов России по организации участия в СВО и предоставлению помощи военнослужащим и их семьям.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области депутат ушел добровольцем на СВО. «Не смог оставаться в стороне», — объяснил он свое решение.