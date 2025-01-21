В Приморье увеличен размер выплат для участников спецоперации: кто получит

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс. Для участников специальной военной операции из Приморского края повышена сумма материальной поддержки. Размер единовременной выплаты увеличился до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Получить эту сумму могут те, кто заключил контракт с 20 января 2025 года. Об этом сообщили в региональном минтруда.