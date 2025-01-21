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В Приморье увеличен размер выплат для участников спецоперации: кто получит

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс. Для участников специальной военной операции из Приморского края повышена сумма материальной поддержки. Размер единовременной выплаты увеличился до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Получить эту сумму могут те, кто заключил контракт с 20 января 2025 года. Об этом сообщили в региональном минтруда.

Источник: ТАСС

«Региональная выплата была увеличена на 200 тысяч рублей, таким образом ее общий объем достиг 1 миллиона рублей. Вместе с федеральной выплатой общая сумма составляет 1 400 000 рублей. Данная сумма доступна тем, кто подписал контракт начиная с 20 января 2025 года», — уточнили эксперты.

Выплата будет предоставлена тем, кто подписал контракт с Вооруженными силами или Управлением Росгвардии, а также тем, кто заключил договор о прохождении службы в «именных» подразделениях.

Изменения в краевое законодательство были внесены по предложению губернатора Приморского края Олега Кожемяко и первого вице-губернатора — председателя правительства Приморского края Веры Щербина.

Отметим, ранее Приморский край был включен в пятерку ведущих регионов России по организации участия в СВО и предоставлению помощи военнослужащим и их семьям.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области депутат ушел добровольцем на СВО. «Не смог оставаться в стороне», — объяснил он свое решение.