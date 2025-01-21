Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Крыму

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. 22 беспилотника ликвидированы над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над Саратовской и один — над Курской областью.