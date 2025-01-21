Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Крыму

«21 января 2025 года в период с 10.45 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.
В Севастополе звучит воздушная тревога, жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие и принять меры предосторожности.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. 22 беспилотника ликвидированы над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над Саратовской и один — над Курской областью.