На СВО погиб адвокат «ночного губернатора» Петербурга

Об этом близким юриста сообщил Военный комиссариат Петербурга, пишет 47news.
Константин Кузьминых добровольно ушел на СВО в конце октября 2024 года. Близкое окружение 55-летнего юриста отмечали, что для них данное решение было неожиданным. Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении в зоне СВО.
Вплоть до ухода на СВО юрист защищал арестованного в 2007 году лидера преступного «тамбовского» сообщества Владимира Барсукова (Кумарина), многим известного как «ночной губернатор Петербурга».