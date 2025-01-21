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На СВО погиб адвокат «ночного губернатора» Петербурга

Петербургский адвокат Константин Кузьминых, защищавший криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), погиб в зоне СВО.

Об этом близким юриста сообщил Военный комиссариат Петербурга, пишет 47news.

Константин Кузьминых добровольно ушел на СВО в конце октября 2024 года. Близкое окружение 55-летнего юриста отмечали, что для них данное решение было неожиданным. Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении в зоне СВО.

Вплоть до ухода на СВО юрист защищал арестованного в 2007 году лидера преступного «тамбовского» сообщества Владимира Барсукова (Кумарина), многим известного как «ночной губернатор Петербурга».