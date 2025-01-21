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В Харьковской области погиб свердловский боец из многодетной семьи

В Каменске-Уральском просятся с бойцом, погибшим на СВО летом 2024 года.

Источник: мэрия Каменска-Уральского

Сергей умер у населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Он воспитывался в многодетной семье, а работал в автосервисе. После начала спецоперации он вместе с братьями отправился в зону боевых действий.

— За проявленные при решении боевых задач смелость, стойкость и героизм представлен командованием к ордену Мужества, посмертно. Глава города и коллектив администрации Каменск-Уральского городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким рядового Сергея Гусева, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Отпевание бойца пройдет в храме Покрова Божией Матери 22 января. Прощание состоится на Аллее Славы. Похоронят его на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.