В Харьковской области погиб свердловский боец из многодетной семьи

Сергей умер у населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Он воспитывался в многодетной семье, а работал в автосервисе. После начала спецоперации он вместе с братьями отправился в зону боевых действий.
— За проявленные при решении боевых задач смелость, стойкость и героизм представлен командованием к ордену Мужества, посмертно. Глава города и коллектив администрации Каменск-Уральского городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким рядового Сергея Гусева, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Отпевание бойца пройдет в храме Покрова Божией Матери 22 января. Прощание состоится на Аллее Славы. Похоронят его на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.