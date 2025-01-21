Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Север»

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.