«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица производства Великобритании», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ.