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ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли до ста военных за сутки в зоне действий подразделений группировки войск «Днепр», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.