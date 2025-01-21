ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.