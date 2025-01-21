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Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, склад боеприпасов и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.