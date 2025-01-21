Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.