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Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, и два полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.