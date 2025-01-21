Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.