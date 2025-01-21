Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск «Центр», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий», — говорится в сообщении ведомства.