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ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 270 военных, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском военном ведомстве.