В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Захаром Станкевичем

В Гайнском округе днем 21 января земляки простились с погибшим на СВО 40-летним ефрейтором Станкевичем Захаром Васильевичем. Военнослужащий из Пермского края погиб за две недели до наступления нового 2025 года. О гибели бойца в соцсетях сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.