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В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Захаром Станкевичем

Прощание с погибшим военнослужащим прошло 21 января в Гайнском округе.

В Гайнском округе днем 21 января земляки простились с погибшим на СВО 40-летним ефрейтором Станкевичем Захаром Васильевичем. Военнослужащий из Пермского края погиб за две недели до наступления нового 2025 года. О гибели бойца в соцсетях сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.

Захар Станкевич родился 19 апреля 1984 года в поселке Чуртан. В зоне боевых действий он проходил службу на должности старшего стрелка. Погиб при исполнении воинского долга 13 декабря 2024 года.

Глава округа от имени коллектива администрации Гайнского округа и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным и близким Захара Станкевича.

«Особые слова поддержки матери героя Елене Ивановне: сил, терпения и выдержки вам, мы все скорбим вместе с вами. Вечная слава доблестному воину», — говорится в официальном некрологе.

Прощание с военнослужащим состоялось в его родном поселке Чуртан.