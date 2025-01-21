В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Захаром Станкевичем

В Гайнском округе днем 21 января земляки простились с погибшим на СВО 40-летним ефрейтором Станкевичем Захаром Васильевичем. Военнослужащий из Пермского края погиб за две недели до наступления нового 2025 года. О гибели бойца в соцсетях сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.
Захар Станкевич родился 19 апреля 1984 года в поселке Чуртан. В зоне боевых действий он проходил службу на должности старшего стрелка. Погиб при исполнении воинского долга 13 декабря 2024 года.
Глава округа от имени коллектива администрации Гайнского округа и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным и близким Захара Станкевича.
«Особые слова поддержки матери героя Елене Ивановне: сил, терпения и выдержки вам, мы все скорбим вместе с вами. Вечная слава доблестному воину», — говорится в официальном некрологе.
Прощание с военнослужащим состоялось в его родном поселке Чуртан.