ВС России освободили село в ДНР
Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике.
«Северная» группировка продвинулась под Волчанском
Военнослужащие группировки «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 510 человек
Подразделения «Западной» группировки заняли выгодные рубежи, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь ДНР, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 510 человек. Российские бойцы уничтожили семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Юг»: более 290 военнослужащих, два автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» противостоит противнику в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился танка, боевой бронированной машины, автомобиля и трех артиллерийских орудий.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.
«Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 148 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение суток нанесли удары по объекту энергетики ВПК, военным аэродромам, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Средства ПВО сбили 156 БПЛА самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения СВО. Также ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.