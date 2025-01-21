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Главное из брифинга Минобороны 21 января 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в ДНР

Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Северная» группировка продвинулась под Волчанском

Военнослужащие группировки «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 510 человек

Подразделения «Западной» группировки заняли выгодные рубежи, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь ДНР, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 510 человек. Российские бойцы уничтожили семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Юг»: более 290 военнослужащих, два автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Бойцы группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Группировка «Восток» противостоит противнику в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ за сутки в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился танка, боевой бронированной машины, автомобиля и трех артиллерийских орудий.

Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

«Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 148 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение суток нанесли удары по объекту энергетики ВПК, военным аэродромам, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средства ПВО сбили 156 БПЛА самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения СВО. Также ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.