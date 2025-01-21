Сразу четырех земляков потеряли в зоне СВО жители волгоградского Камышина

О гибели земляков в зоне специальной военной операции на Украине сообщает администрация Камышина.
Уже никогда не увидят живыми родные Виталия Лозянова, Андрея Бибика и Александра Гаврилина.
«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологах.
В то же время земляки говорят о прощании с Александром Мельником, который погиб 20 ноября 2024 года. Проводить 36-летнего бойца в последний путь его родные и знакомые соберутся 22 января в 10 утра от здания морга.
По данным v1.ru, Александр поступил в Ростовский военный институт ракетных войск имени Неделина, но прервал учебу и отправился в зону СВО, где получил позывной Щедрый.
На задания он вышел девять раз, девятый стал последним в его жизни. Из родных у него остались кроме мамы два брата.
21 января жители села Подкуйково Руднянского района прощаются с погибшим в СВО Даниилом Токаревым.