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Сразу четырех земляков потеряли в зоне СВО жители волгоградского Камышина

Прощание с Александром Мельником пройдет уже 22 января.

О гибели земляков в зоне специальной военной операции на Украине сообщает администрация Камышина.

Уже никогда не увидят живыми родные Виталия Лозянова, Андрея Бибика и Александра Гаврилина.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологах.

В то же время земляки говорят о прощании с Александром Мельником, который погиб 20 ноября 2024 года. Проводить 36-летнего бойца в последний путь его родные и знакомые соберутся 22 января в 10 утра от здания морга.

По данным v1.ru, Александр поступил в Ростовский военный институт ракетных войск имени Неделина, но прервал учебу и отправился в зону СВО, где получил позывной Щедрый.

На задания он вышел девять раз, девятый стал последним в его жизни. Из родных у него остались кроме мамы два брата.

21 января жители села Подкуйково Руднянского района прощаются с погибшим в СВО Даниилом Токаревым.