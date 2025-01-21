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Атака беспилотников обошла стороной Волгоградскую область

В ночь на 21 января в небе над российскими регионами сбили большое количество БПЛА.

Волгоградскую область опасность миновала.

Вечером 20 января мониторинговые каналы сообщили о летящих в сторону региона беспилотниках. По данным источников, нападения БПЛА также ожидали в Саратовской, Тамбовской, Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

21 января никакой информации об уничтожении аппаратов или каких-либо ЧП в Волгоградской области не поступало. Массовая атака обошла стороной регион, в соседних субъектах уничтожили несколько БПЛА.

Как сообщили в МО РФ, в ночь с понедельника на вторник силы ПВО перехватили 55 вражеских дронов: 22 — над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской, 10 — над Смоленской, 6 — над Воронежской, 4 — над Саратовской и 1 — над территорией Курской области.