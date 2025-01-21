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Воронежский губернатор восхитился работой пожарных на горящей нефтебазе

Все участки ликвидированы.

Источник: АиФ Воронеж

Пожарные в Лискинском районе Воронежской области оперативно справились с масштабным пожаром на нефтебазе, рассказал губернатор Александр Гусев.

«Пожарные сделали почти невозможное», — восхитился Гусев.

Изначально, к вечеру 20 января, оставался один очаг возгорания, однако повторный удар вызвал новые очаги. Благодаря своевременному оповещению удалось избежать пострадавших. В условиях сложной обстановки пожарные ликвидировали все возгорания менее чем за сутки.

Губернатор выразил им благодарность за профессионализм и самоотверженный труд. Также были отмечены коллеги из Московской, Липецкой и Тамбовской областей за оказанную помощь и высокий уровень подготовки их сотрудников МЧС.

«Воронежская область, в свою очередь, готова оказать содействие в любых ситуациях», отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул важность взаимовыручки для достижения общих целей.

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