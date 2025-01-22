В ходе СВО в селе Трудовом погиб стрелок-наводчик из Прикамья Вахрушев

Стрелок-наводчик из Прикамья Евгений Вахрушев погиб в ходе СВО в селе Трудовом, сообщила администрация Частинского муниципального округа.
В зону спецоперации он отправился по контракту, который подписал 15 августа 2024 года.
«Евгений Вахрушев родился 18 июля 1991 года в селе Частые. Был единственным ребёнком в семье. Обучался в частинской школе, ПУ-79, работал на заводе в Краснодаре. Во время спецоперации получил ранение под Угледаром и проходил лечение в Чите», — рассказали в администрации округа.
Погиб житель Прикамья 9 декабря 2024 года, выполняя боевое задание.
«Выражаем искренние слова соболезнования маме, родным и близким», — добавили в администрации.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 23 января в частинском доме культуры. В 11:00 начнётся митинг, в 13:30 — поминальный обед.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что 22 января в Прикамье простятся с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Синюшиным. Он служил в стрелковом подразделении и погиб 29 декабря 2024 года в звании рядового.