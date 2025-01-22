В ходе СВО в селе Трудовом погиб стрелок-наводчик из Прикамья Вахрушев

«Евгений Вахрушев родился 18 июля 1991 года в селе Частые. Был единственным ребёнком в семье. Обучался в частинской школе, ПУ-79, работал на заводе в Краснодаре. Во время спецоперации получил ранение под Угледаром и проходил лечение в Чите», — рассказали в администрации округа.