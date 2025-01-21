При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

«Белгородский район вновь под ударом ВСУ. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.
Гладков уточнил, что за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребёнком, который получил баротравму во время отражения средствами ПВО атаки над Белгородским районом. После осмотра и оказания необходимой помощи мальчик будет проходить лечение амбулаторно.