При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

«Белгородский район вновь под ударом ВСУ. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.