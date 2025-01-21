Над Крымом уничтожили семь украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«21 января в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сообщили в министерстве.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«21 января в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сообщили в министерстве.