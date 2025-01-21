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Еще семь беспилотников сбили над Крымом 21 января

В небе над Крымом силами ПВО уничтожены еще 7 украинских беспилотников.

Вечером 21 января в небе над Крымом силами противовоздушной обороны были уничтожены еще семь беспилотников.

Как сообщает официальный канал Министерства обороны России, украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты силами дежурной ПВО в период с 19:20 до 20:15 по московскому времени.

Как мы уже сообщали ранее, в период с 10:45 до 11:00 средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Черным морем. Позднее, с 11:00 до 11:50, дежурные силы перехватили и уничтожили еще 8 украинских БПЛА.