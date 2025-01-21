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«Ахмат» уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

Кадыров: «Ахмат» поразил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области.
Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink.

«Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — написал Кадыров.

Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона «Запад-Ахмат» МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.