«Ахмат» уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink.
«Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — написал Кадыров.
Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона «Запад-Ахмат» МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.