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Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ в белгородском селе

На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся на легковой автомобиль, двигавшийся по трассе между Бессоновкой и Орловкой. Пострадавший мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения конечностей. Его оперативно доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью уничтожено в результате возгорания, а подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее в Брянской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по пожарному автомобилю и частному жилому дому. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.