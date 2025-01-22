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Губернатор Гусев: силы ПВО сбили беспилотник над Воронежем

Пострадавших и разрушений нет.

В небе над Воронежем средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотник.

По предварительной информации, инцидент не привел к жертвам и разрушениям. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что текущая обстановка не потребовала введения режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель.