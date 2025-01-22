Губернатор Гусев: силы ПВО сбили беспилотник над Воронежем

В небе над Воронежем средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотник.
По предварительной информации, инцидент не привел к жертвам и разрушениям. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что текущая обстановка не потребовала введения режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель.