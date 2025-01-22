Российская авиация уничтожила склады с боеприпасами в зоне СВО

«Су-34 нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка. В результате были уничтожены склады боеприпасов, материальных средств и ГСМ, пункты управления и пусковые точки БПЛА, узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, автомобильная и бронированная техника противника», — сообщили в оборонном ведомстве.