«Су-34 нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка. В результате были уничтожены склады боеприпасов, материальных средств и ГСМ, пункты управления и пусковые точки БПЛА, узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, автомобильная и бронированная техника противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что артиллерия группировки войск «Юг» уничтожила станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления дронами, а также по восемь артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink, а также живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Харьковской области.