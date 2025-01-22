Артиллеристы группы «Днепр» сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ

По словам военнослужащего, его расчет часто поддерживает российские штурмовые подразделения, поражая цели в виде пехоты ВСУ, блиндажей, складов ракетно-артиллерийского вооружения. «Со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче», — отметил он.