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Артиллеристы группы «Днепр» сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки бронеавтомобиль на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил наводчик гаубицы Д-30 мотострелкового полка из состава группировки с позывным «Осетин».

Источник: © РИА Новости

«БПЛА в ходе разведки обнаружил бронеавтомобиль ВСУ. Когда личный состав противника начал выгрузку материальных запасов, координаты точки были переданы артиллерийскому расчету. Точным попаданием цель была поражена, данные подтвердил оператор дрона, производивший корректировку огня», — сказал он.

По словам военнослужащего, его расчет часто поддерживает российские штурмовые подразделения, поражая цели в виде пехоты ВСУ, блиндажей, складов ракетно-артиллерийского вооружения. «Со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче», — отметил он.