Расчеты «Града» сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” гвардейской мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков кураховского направления специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расчетами БПЛА была выявлена попытка сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное.
«Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103 мотострелкового полка. Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала», — сообщили в МО РФ.
Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.