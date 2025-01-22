Расчеты «Града» сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

«Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103 мотострелкового полка. Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала», — сообщили в МО РФ.