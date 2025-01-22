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Расчеты «Града» сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Расчеты БМ-21 «Град» сорвали попытку контратаки ВСУ на кураховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” гвардейской мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков кураховского направления специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расчетами БПЛА была выявлена попытка сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное.

«Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103 мотострелкового полка. Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала», — сообщили в МО РФ.

Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.