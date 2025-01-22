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В Уфе утверждены границы аллеи в честь бойцов СВО на улице Комсомольской

В Уфе утверждены границы аллеи в честь бойцов СВО на улице Комсомольской, сообщает администрация города.

Источник: Башинформ

С целью обеспечения устойчивого развития территории и сохранения памятной аллеи были внесены изменения в проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в Октябрьском районе Уфы. В обновленном проекте сформированы границы территории благоустройства и озеленения общей площадью 6624 квадратных метров.

Аллея возвращения домой была заложена 30 сентября 2022 года, в день присоединения к России новых регионов. Аллея получила свое название в знак того, чтобы защитники Отечества, находящиеся на СВО, благополучно вернулись домой.