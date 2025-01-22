Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты № 2.
«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит», — сказал Рогов.
Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.