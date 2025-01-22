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Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль территорию шахты № 2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты № 2.

«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит», — сказал Рогов.

Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.